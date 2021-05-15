Сборная Германии назвала состав на чемпионат мира
Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира-2021, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.
Вратари: Феликс Брюкманн («Адлер»), Матиас Нидербергер («Айсбэрен»), Никлас Лойал («Нюрнберг»).
Защитники: Доминик Биттнер («Вольфсбург»), Марсель Брандт («Штраубинг»), Леон Гаванке («Манитоба», АХЛ), Корбиниан Хольцер («Автомобилист»), Йонас Мюллер («Айсбэрен»), Моритц Мюллер («Кельн»), Марко Новак («Дюссельдорф»), Моритц Зайдер («Регле», Швеция), Фабио Вагнер («Ингольштадт»).
Нападающие: Леан Минер («Сан-Хосе», НХЛ), Андреас Эдер («Штраубинг»), Никлас Шопкипер, Маркус Айзеншмид, Штефан Лойбл, Маттиас Плахта (все — «Адлер», Германия), Даниэль Фишбух («Дюссельдорф», Германия), Максимилиан Кастнер, Йон Петерка (оба — «Ред Булл»), Томас Кюнхакль («Бриджпорт», АХЛ), Марсель Нобельс, Леонард Пфедерль, Люк Райхель (все — «Айсбэрен», Германия), Тобиас Ридер («Баффало», НХЛ), Фредерик Тиффельс («Кельн»).
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