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Сборная Германии назвала состав на чемпионат мира

18:47
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Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира-2021, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Вратари: Феликс Брюкманн («Адлер»), Матиас Нидербергер («Айсбэрен»), Никлас Лойал («Нюрнберг»).

Защитники: Доминик Биттнер («Вольфсбург»), Марсель Брандт («Штраубинг»), Леон Гаванке («Манитоба», АХЛ), Корбиниан Хольцер («Автомобилист»), Йонас Мюллер («Айсбэрен»), Моритц Мюллер («Кельн»), Марко Новак («Дюссельдорф»), Моритц Зайдер («Регле», Швеция), Фабио Вагнер («Ингольштадт»).

Нападающие: Леан Минер («Сан-Хосе», НХЛ), Андреас Эдер («Штраубинг»), Никлас Шопкипер, Маркус Айзеншмид, Штефан Лойбл, Маттиас Плахта (все — «Адлер», Германия), Даниэль Фишбух («Дюссельдорф», Германия), Максимилиан Кастнер, Йон Петерка (оба — «Ред Булл»), Томас Кюнхакль («Бриджпорт», АХЛ), Марсель Нобельс, Леонард Пфедерль, Люк Райхель (все — «Айсбэрен», Германия), Тобиас Ридер («Баффало», НХЛ), Фредерик Тиффельс («Кельн»).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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