Мишустин выразил надежду на победу сборной России над Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
13:37
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду на победу сборной России над Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).
«Сегодня у нас Россия — Канада. Я очень надеюсь на то, что мы победим, сделаем все для этого», — цитирует ТАСС Мишустина.
Матч Россия — Канада состоится сегодня, 3 июня. Начало встречи — в 20.15 (мск).
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