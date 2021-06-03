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Мишустин выразил надежду на победу сборной России над Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею

13:37
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду на победу сборной России над Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).

«Сегодня у нас Россия — Канада. Я очень надеюсь на то, что мы победим, сделаем все для этого», — цитирует ТАСС Мишустина.

Матч Россия — Канада состоится сегодня, 3 июня. Начало встречи — в 20.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11550385

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