Мишустин выразил надежду на победу сборной России над Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду на победу сборной России над Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).

«Сегодня у нас Россия — Канада. Я очень надеюсь на то, что мы победим, сделаем все для этого», — цитирует ТАСС Мишустина.

Матч Россия — Канада состоится сегодня, 3 июня. Начало встречи — в 20.15 (мск).