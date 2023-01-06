Конгресс ИИХФ рассмотрит вопрос выполнения условий для реинтеграции команд России и Белоруссии
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил «СЭ», что конгресс ИИХФ рассмотрит выполнение условий для возвращения команд из России и Белоруссии на международные соревнования.
«ИИХФ рассмотрит возвращение России? Как и каждый конгресс, каждый год. Конгресс ИИХФ в мае решит, выполнены ли условия для реинтеграции команд из России из Белоруссии», — сказал Тардиф «СЭ».
В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ.
Конгресс ИИХФ пройдет в Финляндии в конце мая 2023 года.
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25 ноя 2022 17:19
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