Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею
Федерация хоккея Норвегии отозвала заявку на проведение чемпионата мира в 2027 году, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.
Такое решение было принято из?за отсутствия достаточного финансирования со стороны правительства Норвегии.
На данный момент на проведение ЧМ-2027 претендуют Германия и Казахстан.
Место проведения турнира будет объявлено на конгрессе ИИХФ в конце мая 2023 года.
Ближайший чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге.
В 2024 году турнир пройдет в чешских городах Прага и Острава, в 2025-м — в Швеции и Дании, в 2026-м — в Швейцарии в городах Цюрих и Фрибург.
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25 ноя 2022 17:19
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