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Сегодня, 17:01

Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею

Иван Шитик
Корреспондент
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Федерация хоккея Норвегии отозвала заявку на проведение чемпионата мира в 2027 году, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Такое решение было принято из?за отсутствия достаточного финансирования со стороны правительства Норвегии.

На данный момент на проведение ЧМ-2027 претендуют Германия и Казахстан.

Место проведения турнира будет объявлено на конгрессе ИИХФ в конце мая 2023 года.

Ближайший чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге.

В 2024 году турнир пройдет в чешских городах Прага и Острава, в 2025-м — в Швеции и Дании, в 2026-м — в Швейцарии в городах Цюрих и Фрибург.

Чемпионат мира по хоккею
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