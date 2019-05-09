Илья Воробьев: "У Малкина и Кучерова не кликает"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед стартом чемпионата мира.
– Киселевича подкосило то, что он не играл в "Виннипеге" в последнее время?
– Да, в принципе, мы его знаем как основного игрока сборной, здесь пауза сказалась.
– Александра Елесина отцепили из-за травмы, полученной в матче с финнами?
– Было небольшое повреждение, но мы исходили из-за других соображений.
– Не боитесь, что Задоров с его стилем игры будет постоянно удаляться?
– Мы уже говорили с ним, надеемся, что он не будет привозить удаления. Нам нужны оборонщики.
– Когда Задоров приедет?
– Мы ждем его послезавтра, у него вопросы с визой.
– Что скажете о норвежцах?
– Первая игра она не такая простая. Работаем. У нас было поступательное движение, надеюсь, что мы его продолжим на турнире.
– Роль Ивана Телегина – 13-й форвард и меньшинство?
– Да, в принципе. Но это необязательно именно он должен быть в этой роли.
– Почему убрали Кучерова от Малкина?
– Немножко у них не кликает, поэтому ищем другие варианты.
– Без Алексея Жамнова поменялся тренировочный процесс?
– Почему? У нас есть программа. Он уже прилетел, переваривает недуг, завтра, надеюсь, будет в строю. (Алексей Шевченко)
Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России