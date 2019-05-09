Илья Воробьев: "У Малкина и Кучерова не кликает"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед стартом чемпионата мира.

– Киселевича подкосило то, что он не играл в "Виннипеге" в последнее время?

– Да, в принципе, мы его знаем как основного игрока сборной, здесь пауза сказалась.

– Александра Елесина отцепили из-за травмы, полученной в матче с финнами?

– Было небольшое повреждение, но мы исходили из-за других соображений.

– Не боитесь, что Задоров с его стилем игры будет постоянно удаляться?

– Мы уже говорили с ним, надеемся, что он не будет привозить удаления. Нам нужны оборонщики.

– Когда Задоров приедет?

– Мы ждем его послезавтра, у него вопросы с визой.

– Что скажете о норвежцах?

– Первая игра она не такая простая. Работаем. У нас было поступательное движение, надеюсь, что мы его продолжим на турнире.

– Роль Ивана Телегина – 13-й форвард и меньшинство?

– Да, в принципе. Но это необязательно именно он должен быть в этой роли.

– Почему убрали Кучерова от Малкина?

– Немножко у них не кликает, поэтому ищем другие варианты.

– Без Алексея Жамнова поменялся тренировочный процесс?

– Почему? У нас есть программа. Он уже прилетел, переваривает недуг, завтра, надеюсь, будет в строю. (Алексей Шевченко)

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