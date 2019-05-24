Илья Ковальчук: "Финны попортили нам много нервов"

Нападающий сборной России, посол БК "Лига Ставок" Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов перед полуфиналом чемпионата мира с Финляндией.

– Какие мысли перед полуфиналом?

– Пока никаких, готовимся. Сегодня легко потренировались, надо восстановиться после вчерашнего матча. Мы играли с финнами перед ЧМ, проиграли, так что нужно сделать правильные выводы. Финляндия – молодая команда, практически все ребята из КХЛ. Наши тренеры их прекрасно знают, так что расскажут, что делать.

– Какие матчи с финнами помните?

– Финны много нервов нам попортили, не самый простой для нас соперник, но мы будем ломать. Надо оставить все в прошлом и жить настоящим. Нам надо играть в свой хоккей.

– Проще играть с системным соперником, у которого не самый высокий уровень мастерства, или играть с американцами, которые от атаки действуют?

– Я бы не сказал, что американцы вчера от атаки действовали. Даже когда проигрывали в две шайбы по ходу игры, ждали нас на красной линии, пока мы ошибку допустим. Неважно, с кем играть, это уже полуфинал чемпионат мира. С финнами у нас давние счеты.

– Санкт-Петербург получил чемпионат мира 2023 года, вы там провели много игрового времени.

– Намного больше, чем здесь. Ха-ха. Здорово, круто, что в России опять будет чемпионат мира. Я уверен, что в России хоккей – спорт номер один. Мы сами это чувствуем, нас везде поддерживают. Турнир даст толчок развития спорта в нашей стране, молодежь увидит своих кумиров живьем. Надеюсь, еще больше детей захочет играть в хоккей.

– Вам бы хотелось сыграть на ЧМ-2023?

– Посмотрим. Мне будет уже 40 лет. Я люблю хоккей, люблю тренироваться, но не уверен, что настолько.

– Вам есть кого выделить в составе сборной Финляндии?

– Не очень знаком с их составом, но вот молодой парень, который сейчас будет первым-вторым номером драфта (Каапо Какко). Он очень хорошо начал турнир. В принципе, у финнов ровная команда.

– В матче с американцами у вас не заладилось с бросками в створ. Что такое?

– Хорошо, что с американцами они уже появились. Это первый шажочек к той цели, которую я перед собой ставлю.

– Накручиваете себя?

– Нет, зачем мне это? (Игорь Еронко)

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире.

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