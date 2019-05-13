Голодец назвала хоккей национальной гордостью России

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец высказала мнение, что хоккей для России является национальной гордостью, а сборная страны на чемпионате мира в Словакии способна одержать победу.

– Хоккей для нас – особенный вид спорта, в некотором роде – наша национальная гордость, бренд "Красная машина" живет, – цитирует ТАСС Голодец. – И, конечно, хочется победы. Стартовали уверенно, но пока трудно говорить о каких-либо достижениях, потому что с основными соперниками мы еще не столкнулись.

На чемпионате мира уже произошли неожиданности, к которым можно отнести поражение команды Канады от финнов. Не очень понятен результат сборной США. Но все покажет турнир, ждем финала в Братиславе.

Сегодня на турнире в Словакии сборная России после побед над Норвегией (5:2) и Австрией (5:0) встретится с Чехией. Последний раз россияне выигрывали чемпионат мира в 2014 году.

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