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Главный тренер сборной США Куинн: «Судьи извинились за ошибку в игре с финнами»

Главный тренер сборной США по хоккею заявил, что судьи извинились перед ним за ошибку
Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер сборной США Дэвид Куинн после матча группового турнира чемпионата мира против команды Финляндиии (1:4) сообщил, что судьи признали свою ошибку и извинились перед ним.

В конце второго периода финский форвард Саку Маеналайнен совершил силовой прием в спину и получил лишь двухминутное удаление.

«Я думаю, что они хорошо поработали. С судьями у меня нет никаких проблем. Арбитры фактически извинились передо мной после второго периода. Они сказали, что должно было быть пятиминутное удаление. За это я отдаю должное им», — цитирует Куинна Mtvuutiset.

Сборная США после трех матчей занимает третье место в турнирной таблице группы В. В плей-офф выйдут первые четыре команды.

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