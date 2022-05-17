Вратарь «Бостона» Сваймен сыграет за сборную США на ЧМ-2022 по хоккею

Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2022 года.

Как сообщает официальный сайт «Бостона», 23-летний американец заменит в составе национальной команды вратаря «Детройта» Алекса Недельковича, получившего травму нижней части тела.

Сваймен составит бригаду с Джоном Гиллисом из «Нью-Джерси» и Штраусом Манном из «Шеллефтео».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги вратарь провел 41 матч за «Бостон» (91,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,41). Также он провел пять встреч в Кубке Стэнли (91,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,64).

Чемпионат мира по хоккею проходит c 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия).