Нападающий "Питтсбурга" Джаред Маккэн включен в состав сборной Канады на предстоящий чемпионата мира, информирует пресс-служба североамериканской команды. Для 22-летнего форварда этот турнир станет первым за взрослую сборную.

Прошлый сезон Маккэн начал во "Флориде" (18 очков в 46 матчах), после обмена в "Питтсбург" он набрал 17 (11+6) очков за 32 игры регулярного чемпионата и 1 передача за 4 встречи плей-офф.​

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