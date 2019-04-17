"Флорида" не отпустила Баркова на ЧМ-2019

Нападающий "Флориды" Александр Барков не сможет помочь сборной Финляндии на чемпионате мира -2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

- После тщательного рассмотрения "Пантерз" решили отклонить приглашение сборной Финляндии для участия Александра Баркова в чемпионате мира-2019, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Флориды". - Саша провел много времени на льду и столкнулся с частыми повреждениями. Мы решили, что летом он должен заняться лечением.

В текущем сезоне Барков провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 96 (35+61) очков.

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