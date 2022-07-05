В ИИХФ ожидают, что Федерация хоккея России может подать иск в CAS

Международная федерация хоккея (ИИХФ) ожидает, что дело о недопуске российских сборных на турниры под эгидой организации может быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС во вторник заявил глава организации Люк Тардиф.

«Мы ожидаем того, что могут быть слушания в CAS по этому вопросу», — сказал Тардиф.

5 июля дисциплинарный комитет ИИХФ не удовлетворил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение национальных команд и отмену турниров на территории России. Позднее ФХР сообщила, что изучает дальнейшие перспективы обжалования решения в CAS.

27 мая сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские сборные не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах. Сборные России и Белоруссии пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии.