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Сегодня, 20:46

В ИИХФ ожидают, что Федерация хоккея России может подать иск в CAS

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) ожидает, что дело о недопуске российских сборных на турниры под эгидой организации может быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС во вторник заявил глава организации Люк Тардиф.

«Мы ожидаем того, что могут быть слушания в CAS по этому вопросу», — сказал Тардиф.

5 июля дисциплинарный комитет ИИХФ не удовлетворил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение национальных команд и отмену турниров на территории России. Позднее ФХР сообщила, что изучает дальнейшие перспективы обжалования решения в CAS.

27 мая сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские сборные не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах. Сборные России и Белоруссии пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии.

Источник: https://tass.ru/sport/15134147
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