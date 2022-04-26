Двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Международная федерация хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Это было ожидаемо. Обидно. Президента федерации хоккея мы выбрали в Санкт-Петербурге — символично, а он так легко все отдал. Я думаю, что к нам все равно не пустили бы хоккеистов. Надеюсь, что стадион будет достроен, он останется у нас в стране. Геннадий Николаевич Тимченко вкладывает свои деньги. Это будет крутейший стадион в мире, который будет служить санкт- петербургским болельщикам, которые любят хоккей, как никто другой.

Противная ситуация для хоккея и спорта, но надо находить возможность развивать хоккей, поднимать его уровень, вкладывать в детский хоккей. Он дорогостоящий сейчас, не под силу многим семьям. Есть возможность в ближайшие несколько лет взглянуть во внутрь хоккея и сделать программу развития, о которой мы говорим уже шестой год. Много обещаний, а результата нет", — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также бывший хоккеист отреагировал на заявление Международная федерация хоккея, которая мотивирует свое решение не проводить чемпионат мира в России из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

«Лукавит ли федерация? Откуда они могут знать, что будет в 2023 году? Зачем обращать на это внимание? Отобрали и отобрали. Чемпионат мог пройти на самом крутом стадионе в мире. Это уже их проблема, а нам надо серьезным образом вложиться в развитие хоккея», — добавил Фетисов.

Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.