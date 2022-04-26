Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении Международной федерации хоккея лишить Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.

«Подлецы! Как их еще назвать? Настоящий беспредел! Беспредельничают по полной. Привыкли лизать задницу. Посмотрим, как еще проведут чемпионат мира без нас», — сказал Кожевников «СЭ».

Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.