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Сегодня, 18:03

«Подлецы! Настоящий беспредел». Кожевников — о переносе ЧМ-2023 из России

Олимпийский чемпион Кожевников назвал беспределом перенос чемпионата мира из России
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении Международной федерации хоккея лишить Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.

«Подлецы! Как их еще назвать? Настоящий беспредел! Беспредельничают по полной. Привыкли лизать задницу. Посмотрим, как еще проведут чемпионат мира без нас», — сказал Кожевников «СЭ».

Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

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