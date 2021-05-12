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ДиПьетро, Перфетти и Пауэр сыграют за сборную Канады на ЧМ-2021

11:25
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Вратарь Майкл ДиПьетро, защитники Брэйден Шнайдер и Оуэн Пауэр, а также нападающий Коул Перфетти выступят за сборную Канады на ЧМ-2021, сообщает у себя в Twitter журналист Даррен Дрегер.

21-летний ДиПьетро выступает в системе «Виннипега», в нынешнем сезоне он провел 3 матча в АХЛ за «Ютику». 19-летний Шнайдер принадлежит «Рейнджерс», он провел 2 матча за «Хартфорд» в АХЛ и сделал голевую передачу. Также на его счету 27 (5+22) очков в 22 играх за «Брэндон» из Западной хоккейной лиги.

19-летний Перфетти играет в системе «Виннипега», в нынешнем сезоне он набрал 26 (9+17) очков в 32 матчах за «Манитобу» в АХЛ. 18-летний Пауэр выступает за университет Мичигана в NCAA. На его счету 16 (3+13) очков в 26 матчах за команду, ожидается, что хоккеист будет выбран в первой пятерке драфта НХЛ-2021.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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