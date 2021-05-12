Егор Яковлев о Ковальчуке: «Именно он сделал коллектив в «Авангарде»

Капитан сборной России Егор Яковлев рассказал о нападающем Илье Ковальчуке, с которым он играл в сборной и СКА. В этом сезоне Ковальчук в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина.

— Сейчас многие говорят, какая большая роль была у Ильи Ковальчука в нынешней победе «Авангарда». Сплотил команду. Что ты перенял у него?

— Илья в этом плане — очень нужный и полезный человек. Я с ним играл, проводил очень много времени. Очень впечатлен, как он держит себя в коллективе и как ведет за собой. Он прекрасный человек. Как он общается со всеми ребятами в команде. Безусловно, это был решающий фактор «Авангарда», когда Илья перешел к ним. Сколько с ребятами общался на эту тему, все говорили, что именно Илья действительно сделал коллектив. На этом все строится. Без коллектива и сплоченности ничего не будет. Сколько у меня было важных сезонов и турниров, где что-то выигрывали, — всегда была команда и прекрасный коллектив. Помню, на Олимпиаде, когда первую игру проиграли, у нас было собрание, и какую речь Илья там сказал в раздевалке! До мурашек. Это дорогого стоит.

(Михаил Зислис, Иван Богун)