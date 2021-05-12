Яковлев о назначении капитаном сборной России: «Приятно, когда оказывают такое доверие»

Капитан сборной России и защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о том, как узнал о назначении в национальной команде.

— Тебя назначили капитаном после травмы Шипачева. Насколько это стало неожиданным?

— Все случилось очень быстро. Я проснулся после тихого часа, меня вызвали и объявили. Не понимал, сплю или нет. Приятно, конечно, когда оказывают такое доверие. Это большая ответственность. Буду стараться соответствовать.

— С Брагиным пересекался до этого?

— Да. Я был у него в молодежной команде. Но на чемпионат мира я тогда не попал. Но поработал с ним немного.

— Чем этот тренер тебе интересен и какая у него главная фишка?

— Главный плюс заключается в том, что он практически всех игроков знает с юного возраста. Почти все у него играли в молодежных командах. Он знает сильные и слабые стороны ребят. Спокойно общается со всеми. Всегда в раздевалке. Старается сплотить коллектив. Это большой плюс.

(Михаил Зислис, Иван Богун)