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Яковлев о назначении капитаном сборной России: «Приятно, когда оказывают такое доверие»

11:30
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Капитан сборной России и защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о том, как узнал о назначении в национальной команде.

Защитник Егор Яковлев&nbsp;&mdash; капитан сборной России на&nbsp;ЧМ-2021.«Когда назначили капитаном, не понимал, сплю или нет». Сборную России на ЧМ поведет за собой защитник из КХЛ

— Тебя назначили капитаном после травмы Шипачева. Насколько это стало неожиданным?

— Все случилось очень быстро. Я проснулся после тихого часа, меня вызвали и объявили. Не понимал, сплю или нет. Приятно, конечно, когда оказывают такое доверие. Это большая ответственность. Буду стараться соответствовать.

— С Брагиным пересекался до этого?

— Да. Я был у него в молодежной команде. Но на чемпионат мира я тогда не попал. Но поработал с ним немного.

— Чем этот тренер тебе интересен и какая у него главная фишка?

— Главный плюс заключается в том, что он практически всех игроков знает с юного возраста. Почти все у него играли в молодежных командах. Он знает сильные и слабые стороны ребят. Спокойно общается со всеми. Всегда в раздевалке. Старается сплотить коллектив. Это большой плюс.

(Михаил Зислис, Иван Богун)

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