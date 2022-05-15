ЧМ-2022 по хоккею: где смотреть матчи в прямом эфире

Полное расписание матчей и трансляций.

Где смотреть матчи ЧМ-2022?

84-й чемпионат мира по хоккею 2022 проходит с 13 по 29 мая в Финляндии. Матчи ЧМ примут две арены: Nokia Arena в Тампере (вмещает 13 455 зрителей) и Ледовый дворец в Хельсинки (8200).

Несмотря на то, что сборная России не принимает участие в турнире из-за ситуации на Украине, на территории нашей страны бесплатно покажут все матчи мирового первенства.

Следить за онлайн-трансляциями игр ЧМ-2022 можно на сайте matchtv.ru, а также вся подробная информация о турнире есть на сайте «СЭ».

Расписание трансляций

13 мая, пятница

США — Латвия — 16.15 по московскому времени (matchtv.ru)

Франция — Словакия — 16.15. («Матч! Страна»)

Германия — Канада — 20.15 (matchtv.ru)

Финляндия — Норвегия — 20.15 («Матч! Страна»)

14 мая, суббота

Швеция — Австрия — 12.15 (matchtv.ru)

Дания — Казахстан — 12.15 («Матч! Страна»)

Чехия — Великобритания — 16.15 («Матч! Страна»)

Швейцария — Италия — 16.15 (matchtv.ru)

Словакия — Германия — 20.15 (matchtv.ru)

Латвия — Финляндия — 20.15 («Матч! Страна»)

15 мая, воскресенье

Италия — Канада — 12.15 (matchtv.ru)

Норвегия — Великобритания — 12.15 («Матч! Страна»)

Франция — Казахстан — 16.15 («Матч! Страна»)

Австрия — США — 16.15 (matchtv.ru)

Чехия — Швеция — 20.15 (matchtv.ru)

Дания — Швейцария — 20.15 («Матч! Страна»)

16 мая, понедельник

Словакия — Канада — 16.15 (matchtv.ru)

Латвия — Норвегия — 16.15 («Матч! Страна»)

Франция — Германия — 20.15 («Матч! Страна»)

Финляндия — США — 20.15 (matchtv.ru)

17 мая, вторник

Италия — Дания — 16.15 («Матч! Страна»)

Чехия — Австрия — 16.15 (matchtv.ru)

Швейцария — Казахстан — 20.15 (matchtv.ru)

Швеция — Великобритания — 20.15 («Матч! Страна»)

18 мая, среда

Франция — Италия — 16.15 («Матч! Страна»)

Норвегия — Австрия — 16.15 (matchtv.ru)

Швейцария — Словакия — 20.15 (matchtv.ru)

Финляндия — Швеция — 20.15 («Матч! Страна»)

19 мая, четверг

Германия — Дания — 16.15 («Матч! Страна»)

Великобритания — США — 16.15 (matchtv.ru)

Канада — Казахстан — 20.15 («Матч! Страна»)

Чехия — Латвия — 20.15 (matchtv.ru)

20 мая, пятница

Германия — Италия — 16.15 (matchtv.ru)

Великобритания — Финляндия — 16.15 («Матч! Страна»)

Казахстан — Словакия — 20.15 («Матч! Страна»)

Латвия — Австрия — 20.15 (matchtv.ru)

21 мая, суббота

Дания — Франция — 12.15 («Матч! Страна»)

США — Швеция — 12.15 (matchtv.ru)

Канада — Швейцария — 16.15 (matchtv.ru)

Австрия — Финляндия — 16.15 (matchtv.ru)

Италия — Словакия — 20.15 («Матч! Страна»)

Норвегия — Чехия — 20.15 (matchtv.ru)

22 мая, воскресенье

Казахстан — Германия -16.15 (matchtv.ru)

Великобритания — Латвия — 16.15 («Матч! Страна»)

Швейцария — Франция — 20.15 («Матч! Страна»)

Швеция — Норвегия — 20.15 (matchtv.ru)

23 мая, понедельник

Казахстан — Италия — 16.15 (здесь и далее вещатель будет известен позднее)

США — Чехия — 16.15

Канада — Дания — 20.15

Австрия — Великобритания — 20.15

24 мая, вторник

Германия — Швейцария — 12.15

Швеция — Латвия — 12.15

Словакия — Дания — 16.15

США — Норвегия — 16.15

Канада — Франция — 20.15

Финляндия — Чехия — 20.15

26 мая, четверг

Четвертьфинал — 16.15

Четвертьфинал 2 — 16.15

Четвертьфинал 3 — 20.15

Четвертьфинал 4 — 20.15

28 мая, суббота

Полуфинал 1 — 14.15

Полуфинал 2 — 18.15

29 мая, воскресенье

Матч за третье место — 15.15

Финал — 20.15

Результаты всех матчей чемпионата мира по хоккею-2022 можно посмотреть по этой ссылке