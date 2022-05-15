ЧМ-2022 по хоккею: где смотреть матчи в прямом эфире
Где смотреть матчи ЧМ-2022?
84-й чемпионат мира по хоккею 2022 проходит с 13 по 29 мая в Финляндии. Матчи ЧМ примут две арены: Nokia Arena в Тампере (вмещает 13 455 зрителей) и Ледовый дворец в Хельсинки (8200).
Несмотря на то, что сборная России не принимает участие в турнире из-за ситуации на Украине, на территории нашей страны бесплатно покажут все матчи мирового первенства.
Следить за онлайн-трансляциями игр ЧМ-2022 можно на сайте matchtv.ru, а также вся подробная информация о турнире есть на сайте «СЭ».
Расписание трансляций
13 мая, пятница
США — Латвия — 16.15 по московскому времени (matchtv.ru)
Франция — Словакия — 16.15. («Матч! Страна»)
Германия — Канада — 20.15 (matchtv.ru)
Финляндия — Норвегия — 20.15 («Матч! Страна»)
14 мая, суббота
Швеция — Австрия — 12.15 (matchtv.ru)
Дания — Казахстан — 12.15 («Матч! Страна»)
Чехия — Великобритания — 16.15 («Матч! Страна»)
Швейцария — Италия — 16.15 (matchtv.ru)
Словакия — Германия — 20.15 (matchtv.ru)
Латвия — Финляндия — 20.15 («Матч! Страна»)
15 мая, воскресенье
Италия — Канада — 12.15 (matchtv.ru)
Норвегия — Великобритания — 12.15 («Матч! Страна»)
Франция — Казахстан — 16.15 («Матч! Страна»)
Австрия — США — 16.15 (matchtv.ru)
Чехия — Швеция — 20.15 (matchtv.ru)
Дания — Швейцария — 20.15 («Матч! Страна»)
16 мая, понедельник
Словакия — Канада — 16.15 (matchtv.ru)
Латвия — Норвегия — 16.15 («Матч! Страна»)
Франция — Германия — 20.15 («Матч! Страна»)
Финляндия — США — 20.15 (matchtv.ru)
17 мая, вторник
Италия — Дания — 16.15 («Матч! Страна»)
Чехия — Австрия — 16.15 (matchtv.ru)
Швейцария — Казахстан — 20.15 (matchtv.ru)
Швеция — Великобритания — 20.15 («Матч! Страна»)
18 мая, среда
Франция — Италия — 16.15 («Матч! Страна»)
Норвегия — Австрия — 16.15 (matchtv.ru)
Швейцария — Словакия — 20.15 (matchtv.ru)
Финляндия — Швеция — 20.15 («Матч! Страна»)
19 мая, четверг
Германия — Дания — 16.15 («Матч! Страна»)
Великобритания — США — 16.15 (matchtv.ru)
Канада — Казахстан — 20.15 («Матч! Страна»)
Чехия — Латвия — 20.15 (matchtv.ru)
20 мая, пятница
Германия — Италия — 16.15 (matchtv.ru)
Великобритания — Финляндия — 16.15 («Матч! Страна»)
Казахстан — Словакия — 20.15 («Матч! Страна»)
Латвия — Австрия — 20.15 (matchtv.ru)
21 мая, суббота
Дания — Франция — 12.15 («Матч! Страна»)
США — Швеция — 12.15 (matchtv.ru)
Канада — Швейцария — 16.15 (matchtv.ru)
Австрия — Финляндия — 16.15 (matchtv.ru)
Италия — Словакия — 20.15 («Матч! Страна»)
Норвегия — Чехия — 20.15 (matchtv.ru)
22 мая, воскресенье
Казахстан — Германия -16.15 (matchtv.ru)
Великобритания — Латвия — 16.15 («Матч! Страна»)
Швейцария — Франция — 20.15 («Матч! Страна»)
Швеция — Норвегия — 20.15 (matchtv.ru)
23 мая, понедельник
Казахстан — Италия — 16.15 (здесь и далее вещатель будет известен позднее)
США — Чехия — 16.15
Канада — Дания — 20.15
Австрия — Великобритания — 20.15
24 мая, вторник
Германия — Швейцария — 12.15
Швеция — Латвия — 12.15
Словакия — Дания — 16.15
США — Норвегия — 16.15
Канада — Франция — 20.15
Финляндия — Чехия — 20.15
26 мая, четверг
Четвертьфинал — 16.15
Четвертьфинал 2 — 16.15
Четвертьфинал 3 — 20.15
Четвертьфинал 4 — 20.15
28 мая, суббота
Полуфинал 1 — 14.15
Полуфинал 2 — 18.15
29 мая, воскресенье
Матч за третье место — 15.15
Финал — 20.15
Результаты всех матчей чемпионата мира по хоккею-2022 можно посмотреть по этой ссылке