Швеция обыграла Чехию и одержала вторую победу подряд на ЧМ-2022

Сборная Швеции обыграла Чехию в матче групповой стадии ЧМ-2022 по хоккею — 5:3.

Шведы одержали вторую победу на турнире. Вчера, 14 мая они победили Австрию (3:1). Швеция занимает второе место в группе B с 6 очками в 2 матчах, уступая лидирующей Финляндии по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Чехия впервые проиграла на ЧМ-2022. Команда занимает четвертую строчку в группе B с 3 очками в 2 играх.

В следующем туре Швеция сыграет с Великобританией, а Чехия — с Австрией. Оба матча состоятся 17 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Чехия — Швеция — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Голы: Крейчи — 1 (Червенка), 6:03 — 1:0. Асплунд — 1 (бол., Бемстрем, Валльмарк), 19:24 — 1:1. Бемстрем — 1 (бол., Валльмарк), 22:47 — 1:2. Броме — 1, 25:50 — 1:3. Асплунд — 2 (Густафссон), 28:52 — 1:4. Кундратек — 1 (бол., Червенка, Иржичек), 37:36 — 2:4. Бенгтссон — 1 (Броме), 44:50 — 2:5. Блумел — 3 (Червенка, Шимек), 45:19 — 3:5.

Вратари: Веймелка (Лангхамер, 28:52, 57:44) — Хегберг.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (4+9+8) — 34 (11+15+8).

Судьи: Инграм, Макфарлейн.

15 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.