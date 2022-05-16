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Сегодня, 00:10

«Без русских просто днище». На чемпионате мира по хоккею зреет скандал

Болельщики недовольны отсутствием сборной России на чемпионате мира по хоккею
Читать «СЭ» в
Матч ЧМ-2022 Дания — Швейцария.
Фото Global Look Press

Болельщики недовольны отсутствием сборной России на ЧМ-2022 по хоккею, который проходит в Финляндии.

Фанаты считают, что турнир теряет в зрелищности из-за того, что в нем не участвует российская команда, которая могла бы стать одним из претендентов на чемпионство.

Болельщики выразили свое недовольство в комментариях под публикациями в официальном аккаунте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Да, потрясающе, чемпионат без команды-лидера!»

«А где сборная России? На этом ЧМ есть какая-то специальная группа для чемпионов?»

«Без русских просто днище. Почему игроки должны страдать из-за политики? Вытащите свои головы из песка!»

«Хоккей без России — не хоккей».

«Это чемпионат мира? Нет, потому что лучшие команды здесь не выступают».

«К сожалению, в этом году чемпиона мира не будет, потому что это не чемпионат мира».

ЧМ-2022 по хоккею проходит с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере. Сборные России и Белоруссии не были допущены до участия в турнире решением ИИХФ.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
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