Чехия потерпела первое в истории поражение от Австрии

Сборная Чехии по хоккею впервые в истории проиграла Австрии.

Сегодня, 17 мая чехи проиграли австрийцам (1:2 Б) в матче группового турнира ЧМ-2022, который проходит в Финляндии.

До этого Чехия выиграла все 10 официальных матчей у Австрии, причем все победы были одержаны в основное время.

Сборная Чехии проиграла второй матч на ЧМ-2022 — до этого команда уступила Швеции (3:5) и победила Великобританию (5:1). Австрийцы одержали первую победу на турнире, до этого они проиграли США (2:3 ОТ) и Швеции (1:3).