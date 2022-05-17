Австрия обыграла Чехию по буллитам на ЧМ-2022

Сборная Австрии обыграла Чехию в матче группового турнира ЧМ-2022 по хоккею — 2:1 Б.

Чешский форвард Роман Червенка открыли счет в конце первого периода. Австрийский нападающий Брайан Леблер перевел игру в овертайм, забросив шайбу на последней минуте третьего периода.

В серии буллитов единственный точный бросок выполнил австриец Питер Шнайдер.

Сборная Чехии с 4 очками в 3 матчах занимает 4-е место в группе B. Австрия с 3 очками в 3 играх идет на 5-й строчке.

В следующем туре Австрия сыграет против Норвегии, матч пройдет 18 мая (начало — в 16.20 мск). Чехия встретится с Латвией 19 мая (начало — в 20.20 мск).

Хоккей

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Группа B

Чехия — Австрия — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Червенка — 1 (Блумел, Кундратек), 17:59 — 1:0. Леблер — 1 (Хайнрих, Шнайдер), 59:22 — 1:1.

Победный буллит: Шнайдер.

Вратари: Веймелка — Штаркбаум (58:58 — 59:22).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (6+10+6+3) — 18 (5+7+6+0).

Судьи: Норд, Франнсен.

17 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.