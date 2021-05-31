Чехия по буллитам обыграла Данию на чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии победила команду Дании (2:1 Б).

В первом периоде датчан вывел вперед Никлас Йенсен. Доминик Кубалик в начале третьего периода сравнял результат. Гол Филипа Гронека в овертайме был отменен после просмотра видео.

В серии буллитов точнее были чехи — 4:3. Решающий бросок в активе Филипа Хитила. Чехия набрала 10 оков и на данный момент занимает четвертое место. У Дании девять очков и шестая позиция.

Датчане потеряли шансы на выход в плей-офф. В группе А — пять претендентов, включая российскую сборную.

Чемпионат мира

Группа А

Чехия — Дания — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Н. Йенсен — 5 (бол., М. Лауридсен, Олесен), 3:41 — 0:1. Кубалик — 3 (Хытил, Врана), 45:23 — 1:1.

Победный буллит: Хытил.

Вратари: Грубец (Вилл, 65:00) — Дам (Сегорд, 65:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (13+13+6+6) — 13 (6+3+3+1).

Судьи: Гофман, Ромасько.

31 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр