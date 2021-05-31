Чехия по буллитам обыграла Данию на чемпионате мира
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии победила команду Дании (2:1 Б).
В первом периоде датчан вывел вперед Никлас Йенсен. Доминик Кубалик в начале третьего периода сравнял результат. Гол Филипа Гронека в овертайме был отменен после просмотра видео.
В серии буллитов точнее были чехи — 4:3. Решающий бросок в активе Филипа Хитила. Чехия набрала 10 оков и на данный момент занимает четвертое место. У Дании девять очков и шестая позиция.
Датчане потеряли шансы на выход в плей-офф. В группе А — пять претендентов, включая российскую сборную.
Чемпионат мира
Группа А
Чехия — Дания — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Н. Йенсен — 5 (бол., М. Лауридсен, Олесен), 3:41 — 0:1. Кубалик — 3 (Хытил, Врана), 45:23 — 1:1.
Победный буллит: Хытил.
Вратари: Грубец (Вилл, 65:00) — Дам (Сегорд, 65:00).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 38 (13+13+6+6) — 13 (6+3+3+1).
Судьи: Гофман, Ромасько.
31 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр
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