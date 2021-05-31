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ЧМ по хоккею-2021, Россия — Швеция: смотреть трансляцию матча прямо сейчас

18:45
Сборная России сыграет против Швеции на ЧМ-2021. Фото Reuters
Сборная России сыграет против Швеции на ЧМ-2021. Фото Reuters
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Сегодня, 31 мая, сборная России проведет шестой матч на групповом турнире чемпионата мира по хоккею-2021 в Латвии. Соперник — команда Швеции, начало игры — в 20.15 по московскому времени.

Сборной России нужно набрать минимум один балл в оставшихся двух матчах, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Расклады на заключительные игры ЧМ-2021 можно посмотреть здесь

Российская сборная делит первую строчку группы А вместе со сборными Швейцарии и Словакии, у всех троих — по 12 баллов и активе. В случае победы над шведами (9 очков), россияне выйдут на единоличное первое место.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А играет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ»

Календарь матчей и расписание сборной России

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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