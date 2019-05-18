Боб Хартли: "Смогли бороться на равных с Россией"

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал поражение от сборной России​ (1:3) в рамках чемпионата мира в Словакии.

– Мы знали, что против нас выходят суперзвезды НХЛ, а также такие игроки, как Андронов, Телегин, которые тоже могут там играть. Мы понимали, что их скорость станет вызовом для нас, но сборная Латвии показала страсть, силу, мы смогли бороться на равных. Василевский сделал несколько хороших сейвов, защитники работали неплохо. Мне понравились моменты, которые мы создавали в нападении. Мы знали, что медленнее их, но в хоккей играют не на бумаге, это игра на льду.

Мы выкладывались, мы хорошо играли со Швейцарией и Чехией, мы боролись за победу сегодня, но, к сожалению, забили всего один гол и проиграли. В третьем периоде мы выложились в обороне, старались выстрелить. Это чемпионат мира, здесь у команд разный уровень игры, для победы нужно показывать лучшую игру в жизни.

– Что вы скажете о судействе?

– Я никогда не говорю про работу судей, я смотрю КХЛ-ТВ. А Алексей Анисимов тут?

– Тут.

– О, завтра с ним позавтракаю. (Игорь Еронко)

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