Балцерс не выступит на чемпионате мира в Латвии

Нападающий «Сан-Хосе» Рудолф Балцерс пропустит чемпионат мира в Латвии. Он не приедет в расположение национальной команды Латвии, пишет Sportacentrs.

В этом сезоне Балцерс установил личный рекорд результативности в НХЛ. Он набрал 17 (8+9) очков в 40 матчах регулярного чемпионата.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.