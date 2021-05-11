Балцерс не выступит на чемпионате мира в Латвии
15:52
Нападающий «Сан-Хосе» Рудолф Балцерс пропустит чемпионат мира в Латвии. Он не приедет в расположение национальной команды Латвии, пишет Sportacentrs.
В этом сезоне Балцерс установил личный рекорд результативности в НХЛ. Он набрал 17 (8+9) очков в 40 матчах регулярного чемпионата.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
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