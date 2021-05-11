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Голкипер «Коламбуса» Мерзликин не сыграет за сборную Латвии на чемпионате мира

16:35
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Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли сообщил, что голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин пропустит чемпионат мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

«Я уверен в том, что ЧМ-2021 может стать особенным для сборной Латвии. Не имеет значения, маленькая вы страна или большая. Когда шайба падает на лед, то идет игра пять на пять. Все, что имеет значение — это стремление к успеху. Что касается латвийских игроков, то мне ясно одно: они хорошие, трудолюбивые и при необходимости выдержат огонь.

Самый главный вопрос — это вратарская позиция. По семейным обстоятельствам не приедет в сборную голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин, поэтому нам предстоит непростое решение", — сказал Хартли в эфире LTV.

В текущем сезоне 27-летний Мерзликин принял участие в 28 играх регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 8 побед. В среднем он отражает 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,77.

Дополнительная информация:

https://www.lsm.lv/raksts/sports/hokejs/hokeja-izlases-treneris-hartlijs-darisim-visu-lai-latvija-var-lepoties-ar-savu-valstsvienibu.a404033/

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