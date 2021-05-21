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Глава Федерации хоккея Латвии заявил, что зрители будут допущены на матчи ЧМ

12:18

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что болельщики смогут присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который стартует в пятницу в Риге, с 27 мая.

«Мне сложно оценить, все будет зависеть от дальнейших действий правительства, — приводит ТАСС слова Калвитиса со ссылкой на Латвийское радио. - Мы должны понимать, что впереди суббота и воскресенье. Скорее всего, самое раннее, когда правительство сможет начать работу над этим вопросом, — понедельник или вторник. — Я возлагаю большие надежды на то, что начиная с четверга можно будет зрителей пускать на арены».

По его словам, первыми воспользоваться возможностью присутствовать на матчах мирового первенства в Риге смогут, скорее всего, местные болельщики. «Вряд ли зарубежные болельщики в течение одного дня смогут прибыть в Латвию», — отметил он. По прогнозам Калвитиса, на матчах полуфинала и финала чемпионата можно уже ожидать присутствие зрителей из-за рубежа. «Мы подготовили и представили за последний месяц модель госструктурам, согласно которой «Арена-Рига» может вместить 2 600 зрителей, а Олимпийский спортивный центр — 1 050», — указал он.

Глава Федерации хоккея Латвии также подчеркнул, что торговля билетами состоится только в интернете, а их стоимость может составлять 100-150 евро. По его словам, самая сложная задача, которая теперь стоит перед организаторами, — привязать каждый билет к медицинским данным его владельца.

Сейм Латвии 20 мая решил, что болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи турнира в Риге.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, в присутствии зрителей в связи с эпидемической ситуацией в стране. Министерство образования и науки республики предлагало разрешить присутствовать зрителям на матчах мирового первенства при условии предъявления отрицательного результата теста на COVID-19, однако премьер 18 мая не включил этот вопрос в повестку дня заседания правительства.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11435219

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