Глава Федерации хоккея Латвии заявил, что зрители будут допущены на матчи ЧМ

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что болельщики смогут присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который стартует в пятницу в Риге, с 27 мая.

«Мне сложно оценить, все будет зависеть от дальнейших действий правительства, — приводит ТАСС слова Калвитиса со ссылкой на Латвийское радио. - Мы должны понимать, что впереди суббота и воскресенье. Скорее всего, самое раннее, когда правительство сможет начать работу над этим вопросом, — понедельник или вторник. — Я возлагаю большие надежды на то, что начиная с четверга можно будет зрителей пускать на арены».

По его словам, первыми воспользоваться возможностью присутствовать на матчах мирового первенства в Риге смогут, скорее всего, местные болельщики. «Вряд ли зарубежные болельщики в течение одного дня смогут прибыть в Латвию», — отметил он. По прогнозам Калвитиса, на матчах полуфинала и финала чемпионата можно уже ожидать присутствие зрителей из-за рубежа. «Мы подготовили и представили за последний месяц модель госструктурам, согласно которой «Арена-Рига» может вместить 2 600 зрителей, а Олимпийский спортивный центр — 1 050», — указал он.

Глава Федерации хоккея Латвии также подчеркнул, что торговля билетами состоится только в интернете, а их стоимость может составлять 100-150 евро. По его словам, самая сложная задача, которая теперь стоит перед организаторами, — привязать каждый билет к медицинским данным его владельца.

Сейм Латвии 20 мая решил, что болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи турнира в Риге.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, в присутствии зрителей в связи с эпидемической ситуацией в стране. Министерство образования и науки республики предлагало разрешить присутствовать зрителям на матчах мирового первенства при условии предъявления отрицательного результата теста на COVID-19, однако премьер 18 мая не включил этот вопрос в повестку дня заседания правительства.