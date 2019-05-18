Андрей Василевский: "Латвия явно мастеровитее Италии"

Голкипер сборной России Андрей Василевский подвел итоги матча против Латвии (3:1) на чемпионате мира.

– Латвия – серьезный соперник. У них было много моментов.

– Они явно мастеровитее Италии. Игра мне чем-то напоминала матч с Чехией. Наши парни выстояли и в третьем периоде и показали класс – довели дело до победы.

– Как вам первый гол Гусева?

– Он хорошо бросил, забил. Что тут говорить?

– Удается держать себя в тонусе? Один матч за четыре дня.

– Мне кажется, у меня достаточно игр, чтобы держать себя в тонусе. Завтра играем со Швейцарией. Готовимся уже сейчас.

– Физически к сопернику готовы?

– Наверное, если бы не был готов, – сюда бы не приехал. (Алена Гребенькова)

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