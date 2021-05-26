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Алексей Бадюков: «После поражения от словаков Россия выйдет на лед с другим настроем»

14:18
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил шансы сборной России на победу в матче с Данией на чемпионате мира в Латвии.

«У России сегодня довольно опытный соперник, — сказал Бадюков «СЭ». — Надо обратить внимание на первое звено, в котором играют сильные игроки. Эти ребята могут создать опасные моменты. У Дании состав средний, с неплохим вратарем. Думаю, датчане будут играть от обороны. Нападающие у них действуют агрессивно, этим стоит пользоваться. Хотелось бы увидеть в этом матче победу сборной России. У нас глубокий состав. Считаю, что после поражения от словаков наша команда выйдет на лед с другим настроем».

Матч Россия — Дания пройдет в среду, 26 мая. Начало встречи в 16:15 по московскому времени. На данный момент сборная России с шестью очками занимает второе место в группе A и отстает от лидирующей Словакии на три очка.

(Вероника Ротенберг)

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