Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от чемпионата мира по хоккею в Латвии.

«Проходит он нормально, — сказал Кожевников «СЭ». — Мне интересно смотреть. В этом году много лидеров, которые сенсационно выбились вперед. Например, сборная Казахстана. Канадцы уже проиграли три матча. Посмотрим, что у них будет дальше. Может, смогут собраться и сыграть лучше».

Также Кожевников оценил шансы сборной России на победу в матче против Дании.

«В сегодняшнем матче Россия должна победить. После поражения от Словакии мы должны собраться. Я верю, что сегодня наша сборная одержит победу», — добавил Кожевников.

Матч Россия — Дания пройдет в среду, 26 мая. Начало встречи в 16:15 по московскому времени. На данный момент сборная России с шестью очками занимает второе место в группе A и отстает от лидирующей Словакии на три очка.

(Ангелина Коляда)

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