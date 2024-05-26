Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 23:08

Форвард сборной Канады Манджапане: «Трудно осознавать, что мы уезжаем с чемпионата мира ни с чем»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий сборной Канады Эндрю Манджапане рассказал о своих эмоциях после поражении от Швеции в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею.

Команды разыграли бронзовые награды в воскресенье, 26 мая. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу шведской сборной.

«Это тяжело. Я думаю, что все ребята хотели уехать отсюда не с пустыми руками. Трудно осознавать, что мы уезжаем ни с чем. Это своего рода укус. Мы выложились. Мы провели здесь четыре недели или что-то вроде того. И больно уезжать без всего», — приводит слова Манджапане официальный сайт «Калгари».

Чемпионат мира по хоккею 2024 стартовал 10 мая и завершится 26-го числа. Турнир проходит в Чехии на «О2 Арене» в Праге и «Ostravar Арене» в Остраве. В финал мирового первенства вышли сборные Швейцарии и Чехии.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Мэр Парижа Идальго намерена искупаться в Сене в преддверии Олимпиады
«Зенит» — чемпион России, «Краснодар» и «Динамо» остались без золота
Вице-премьер Италии призвал Столтенберга подать в отставку после слов об Украине
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Политологи оценили последствия визита делегации США на Тайвань
Популярное видео
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швеция — Канада: видеообзор матча за третье место на чемпионате мира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости