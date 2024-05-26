Форвард сборной Канады Манджапане: «Трудно осознавать, что мы уезжаем с чемпионата мира ни с чем»

Нападающий сборной Канады Эндрю Манджапане рассказал о своих эмоциях после поражении от Швеции в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею.

Команды разыграли бронзовые награды в воскресенье, 26 мая. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу шведской сборной.

«Это тяжело. Я думаю, что все ребята хотели уехать отсюда не с пустыми руками. Трудно осознавать, что мы уезжаем ни с чем. Это своего рода укус. Мы выложились. Мы провели здесь четыре недели или что-то вроде того. И больно уезжать без всего», — приводит слова Манджапане официальный сайт «Калгари».

Чемпионат мира по хоккею 2024 стартовал 10 мая и завершится 26-го числа. Турнир проходит в Чехии на «О2 Арене» в Праге и «Ostravar Арене» в Остраве. В финал мирового первенства вышли сборные Швейцарии и Чехии.