Плющев поделился ожиданиями от финала ЧМ Швейцария — Чехия: «Будет рубка»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира между Швейцарией и Чехией.

«Будет интересная рубка. Во-первых, швейцарцы сыграют с хозяевами, — приводит Vprognoze.ru слова Плющева. — Во-вторых, чехи также давно не выигрывали чемпионаты мира. У них действительно подобралась очень мощная сборная, и они показывают немножко другой хоккей — не тот, который показывали на протяжении этих давних лет. Ну а Швейцария в третий раз попала в финал. Но хозяева есть хозяева. Там будет сумасшедшая поддержка с трибун. Матч должен быть «от ножа». Чехия — фаворит? Только из-за того, что они играют у себя. Но швейцарцы показали очень мощный хоккей, и они еще никогда не были так близки к «золоту». Жду интересный, открытый хоккей».

Финал ЧМ пройдет в воскресенье, 26 мая, и начнется в 21:20 мск.