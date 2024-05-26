Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 17:56

Плющев поделился ожиданиями от финала ЧМ Швейцария — Чехия: «Будет рубка»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира между Швейцарией и Чехией.

«Будет интересная рубка. Во-первых, швейцарцы сыграют с хозяевами, — приводит Vprognoze.ru слова Плющева. — Во-вторых, чехи также давно не выигрывали чемпионаты мира. У них действительно подобралась очень мощная сборная, и они показывают немножко другой хоккей — не тот, который показывали на протяжении этих давних лет. Ну а Швейцария в третий раз попала в финал. Но хозяева есть хозяева. Там будет сумасшедшая поддержка с трибун. Матч должен быть «от ножа». Чехия — фаворит? Только из-за того, что они играют у себя. Но швейцарцы показали очень мощный хоккей, и они еще никогда не были так близки к «золоту». Жду интересный, открытый хоккей».

Финал ЧМ пройдет в воскресенье, 26 мая, и начнется в 21:20 мск.

Источник: vprognoze.ru
Чемпионат мира по хоккею
0
Читайте также
«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Вице-премьер Италии призвал Столтенберга подать в отставку после слов об Украине
Пока, Канада! До свидания, Швеция! Швейцария и Чехия идут за золотом ЧМ-2024, грохнув главных фаворитов
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Политологи оценили последствия визита делегации США на Тайвань
Популярное видео
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швейцария — Чехия: смотреть трансляцию финала ЧМ 2024

Сборная Швеции обыграла Канаду и завоевала бронзу чемпионата мира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости