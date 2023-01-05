Канада разбила США на МЧМ. Теперь они точно чемпионы?

В финале сыграют с чехами.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

США U20 — Канада U20 — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)

Голы: Кули — 6 (Афко, Знуггеруд), 1:19 — 1:0. Коннорс — 2 (Страмел, Бриндли), 10:30 — 2:0. Бедард — 9 (дель Мастро, Рой), 11:49 — 2:1. Стэнковен — 3 (Рой, Кларк), 20:47 — 2:2. Фантилли — 2 (Дин, Зеллвегер), 25:46 — 2:3. Рой — 4 (Стэнковен, Бедард), 32:20 — 2:4. Кларк — 2 (Фантилли, Бек), 49:45 — 2:5. Рой — 5 (мен., п.в.), 56:45 — 2:6.

Вратари: Огастин (Мбереко, 56:45) — Милич.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 45 (18+15+12) — 37 (13+13+11).

Судьи: Салонен, Черриг.

5 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр».

Североамериканская классика США — Канада в плей-офф МЧМ — вещь, которая многим успела набить оскомину на фоне не самой обширной географии участников матчей на вылет. Однако от этого наблюдать за противостоянием соседей по континенту от года к году не становится менее интересно. Тем более, до очной встречи в полуфинале обе сборных, несмотря на свои осечки в группе, выглядели двумя лучшими командами на турнире. Поэтому совершенно неудивительно, что за океаном этот матч нарекли скрытым финалом всего новогоднего турнира.

Американцы окатили соперника холодным душем и забросили уже на второй минуте. Бросок Райана Уфко от синей линии цели не достиг, попав в трафик перед воротами. Зато сумел стать голевой передачей для Логана Кули, который на подборе оказался расторопнее сразу двух канадцев и пробил Томаса Милика.

Сложно сказать, сказался ли на действиях хозяев на старте матча крайне упорный четвертьфинал со словаками позавчерашней давности, но в самом начале полуфинала мы увидели не привычно подвижную и агрессивную команду, а крайне статичную субстанцию, которую сборная США за несколько смен всухую перебросала со счетом 9:0. Даже как-то странно писать о том, что на свой первый бросок в створ ворот Трея Огастина кленовые сподобились лишь на седьмой минуте после удаления Дилана Дюка.

Все, что оставалось статичным хозяевам делать некоторое время — это отбиваться от позиционных атак соперника и пытаться запускать кого-нибудь в быструю контратаку и одиночный отрыв длинной передачей с места отбора. Поэтому гол Кенни Коннорса, удвоившего преимущество американцев в середине первого периода, полностью вытекал из логики игры.

А ведь парни Рэнда Пекнолда вполне могли забросить вторую шайбу еще несколькими эпизодами ранее. Однако в моменте с броском Люка Хьюза на стороне за канадского голкипера сыграла штанга.

Канада начала просыпаться лишь на 11-й минуте. И кто ее должен был разбудить, если не великолепный праворукий щегол с 16-м номером на спине? На этом турнире мы не задаем вопрос, забил ли Коннор Бедард. Вместо этого мы спрашиваем, сколько он забил. Сегодня вундеркинд из Ванкувера отличился всего раз, но сделал этот в тот момент, когда его команде это было нужнее всего. На старте матча абсолютно лучший бомбардир МЧМ не шибко выделялся. Однако стоило Итану Дель Мастро создать для него момент и отдать шикарный поперечный пас на дальнюю штангу, как он не упустил возможность впервые за вечер взорвать красное море на арене в Галифаксе.

Настоящих канадцев мы увидели уже во втором периоде — дерзких, быстрых, голодных до шайбы, убивающих постоянным движением и форчекингом. И к такому преображению соперника сборная США почему-то оказалась не готова. Выйдя из раздевалки, парни в белом не стали тянуть и сравняли счет в первой же смене усилиями Логана Станковена, подоспевшего на добивание после броска Брандта Кларка. А уже через пять минут команда Уильямса впервые повела, надломив американцев голом Адама Фантилли. До этого момента у габаритного центра из NCAA, который весь этот сезон котируется в преддрафтовых списках вслед за Бедардом, на счете была всего одна шайба в матче против откровенно ужасной Австрии. Однако, когда многие позабыли о том, что он вообще есть в составе сборной Канады, парень с итальянскими корнями все-таки напомнил о своем существовании.

Несмотря на то, что игра у «звездно-полосатых» разладилась, они в середине второй двадцатиминутки все-таки смогли третий раз в матче великолепно отыгравшего сегодня Милика. Вот только арбитр из Финляндии углядел в действиях Джексона Блэйка воздействие на вратаря за пару секунд до отмененного гола. Играй команды по правилам НХЛ, эту шайбу практически сто процентов засчитали бы. Но в этом моменте крайне строгие и дотошные трактовки и формулировки ИИХФ, защищающие вратарей от любого дуновения ветра, сыграли на руку канадцам, которые правильно восприняли тревожный звоночек и еще до второго перерыва удвоили преимущество благодаря голу Джошуа Роя.

Как оказалось, в третьем периоде аргументов у Штатов против таких канадцев не нашлось. По-настоящему реальных шансов спасти этот матч у команды Пекнолда сегодня не было. Хозяева пусть и чуть-чуть сбавили скорости, но играли крайне эффективно и позволяли создавать у своих ворот не так много остроты. А в те редкие моменты, когда у американцев наступало просветление в атаке, их голевые моменты множил на ноль все тот же Милик.

В итоге стартовый отрезок так и остался единственным светлым пятном сборной США в этом полуфинале. Еще на 50-й минуте их призрачные шансы на камбэк окончательно похоронил с партнерами Брандт Кларк, наказавший оборону соседа по континенту за ошибку при выходе из зоны, и оставшееся до финальной сирены время превратилось в простую формальность, закончившуюся еще одной шайбой в пустые ворота.