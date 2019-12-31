Валерий Брагин: «Много удалений? С другой стороны, поработали неплохо в меньшинстве»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча против Германии (6:1).

— Когда крупный счет стал, начали немножко неправильно играть — очки набирать, голы, это надо поправить, — сказал Брагин. — Противник вчера играл, мы отдохнули, свежее выглядели и качественнее играли.

— Пришлось работать после Америки, чтобы ребята не переживали?

— Провели короткое собрание и объяснили, что все только начинается. Просто не четыре матча предварительного этапа, а три — получилась плейоффная игра. Объяснили — спокойно выходите играть.

— Сегодня было шесть удалений?

— Счет позволял, с другой стороны, в меньшинстве поиграли, поработали неплохо. Не пропустили ничего. (Павел Климовицкий)