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Валерий Брагин: «Мифтахов в старте — не ошибка. Он что, плохо сыграл?»

00:58
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча на МЧМ против США (1:3).

— Воронков постоянно удаляется. Будете с ним отдельно разговаривать?

— Постоянно на эту тему говорим.

— А с Соколовым?

— Там какое-то столкновение в центре льда было, он здоровый, и они с американцем не разошлись. Нарушения, сказал бы, не было.

— Второй матч подряд Мифтахова — не ошибка?

— Нет. А что, он плохо сыграл?

— Есть опасения по поводу Германии?

— Я перед чемпионатом говорил, знал по поводу Германии, что это очень перспективная команда. Очень сложная группа, каждый матч тяжелый.

— Почему Грошев заменил Дорофеева в третьем периоде?

— Он очень плохо выглядел. (Павел Климовицкий)

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