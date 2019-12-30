Валерий Брагин: «Мифтахов в старте — не ошибка. Он что, плохо сыграл?»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча на МЧМ против США (1:3).
— Воронков постоянно удаляется. Будете с ним отдельно разговаривать?
— Постоянно на эту тему говорим.
— А с Соколовым?
— Там какое-то столкновение в центре льда было, он здоровый, и они с американцем не разошлись. Нарушения, сказал бы, не было.
— Второй матч подряд Мифтахова — не ошибка?
— Нет. А что, он плохо сыграл?
— Есть опасения по поводу Германии?
— Я перед чемпионатом говорил, знал по поводу Германии, что это очень перспективная команда. Очень сложная группа, каждый матч тяжелый.
— Почему Грошев заменил Дорофеева в третьем периоде?
— Он очень плохо выглядел. (Павел Климовицкий)
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