Валерий Брагин: «Был звонок из одного серьезного клуба, интересовались моими планами»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, что еще не принял решения по поводу своего будущего. Специалист руководит российской молодежкой с 2014 года, по его словам, недавно с ним связывался «серьезный клуб».

— Вы не хотите сменить место работы и возглавить какой-нибудь клуб, как раньше?

— Вопрос тоже непростой. Хотя я вам первым скажу, что дня три-четыре назад был звонок из одного серьезного клуба. Интересовались моими планами. Но пока ничего нет, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. (Михаил Зислис, Игорь Еронко)

Полностью интервью Брагина