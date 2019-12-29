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США — Россия: Найт и Романов признаны лучшими игроками матча

29 декабря 2019, 23:38
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В матче молодежного чемпионата мира сборная США переиграла команду России со счетом 3:1. В составе россиян лучшим игроком встречи был признан защитник Александр Романов. Он стал автором единственной шайбы России в матче.

У американцев лучшим был назван голкипер Спенсер Найт. Он отразил 25 бросков из 26.

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