США — Россия: Найт и Романов признаны лучшими игроками матча
29 декабря 2019, 23:38
В матче молодежного чемпионата мира сборная США переиграла команду России со счетом 3:1. В составе россиян лучшим игроком встречи был признан защитник Александр Романов. Он стал автором единственной шайбы России в матче.
У американцев лучшим был назван голкипер Спенсер Найт. Он отразил 25 бросков из 26.
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