В матче молодежного чемпионата мира сборная США переиграла команду России со счетом 3:1. В составе россиян лучшим игроком встречи был признан защитник Александр Романов. Он стал автором единственной шайбы России в матче.

У американцев лучшим был назван голкипер Спенсер Найт. Он отразил 25 бросков из 26.