Россия переиграла США на старте МЧМ

Сборная России обыграла США в первом матче на молодежном чемпионате мира (5:3). В первом периоде команды обменялись голами. Во второй двадцатиминутке россияне забросили три шайбы, после чего американцы сменили вратаря. В третьем периоде США удалось сократить отсавание до одной шайбы, но в концовке россияне оформили 5-й гол, когда соперник снял вратаря.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Россия U20 — США U20 — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Голы: Пономарев — 1 (Князев, Кирсанов), 8:07 — 1:0. Йорк — 1 (Кауфилд, Болди), 14:01 — 1:1. Бардаков — 1 (Грошев), 23:21 — 2:1. Пономарев — 2, 31:08 — 3:1. Сафонов — 1, 32:15 — 4:1. Фариначчи — 1 (Хеллесон, Бринк), 49:57 — 4:2. Зеграс — 1 (бол., Йорк), 57:42 — 4:3. Чинахов — 1 (п.в., Амиров, Хуснутдинов), 59:39 — 5:3.

Вратари: Аскаров, 0:01) — Найт, 0:01, Вольф, 32:15, 57:12 — 57:42, 58:59).

Штраф: 8 — 2.

26 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

FINAL

RUS 5-3 USA pic.twitter.com/OqjAATlRpN — See It Again (@HeresTheReplay) December 26, 2020

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