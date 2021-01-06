Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от финнов (1:4) в матче за третье место молодежного чемпионата мира, а также подвел итоги турнира.

— Уже ничего не поменяешь. Может быть, все было бы по-другому, если бы мы еще в первом периоде забили. В такой ситуации надо делать правильные выводы и идти дальше.

— Второй матч подряд вы получаете четырехминутное удаление. Как это объяснить?

— Не скажу, что это эмоции. Сегодня это чистая случайность, я въехал в своего игрока. Удаляться на четыре минуты — непозволительно, это моя большая ошибка.

Мы подставили своего тренера, он этого не заслуживает. Надеюсь, что ребята, которые будут в молодежной сборной после нас, его порадуют. (Артур Хайруллин)