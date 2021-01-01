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Россия может сыграть с Канадой в полуфинале МЧМ. Объясняем расклад

08:15
Сборная Канады — первая в группе А. Фото IIHF
Сборная Канады — первая в группе А. Фото IIHF
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Сборные России и Канады могут сыграть в полуфинале молодежного чемпионата мира. Но для этого должны совпасть ряд результатов.

После окончания группового турнира МЧМ-2021 стали известны четвертьфинальные пары: Канада — Чехия, Финляндия — Швеция, Россия — Германия, США — Словакия.

По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе 2) очки 3) разность шайб 4) голы.

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. Перед четвертьфиналами этот рейтинг выглядит так: 1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Германия. 7. Чехия. 8. Словакия.

Может ли Россия в случае победы над Германией встретиться в полуфинале с Канадой? Да, при совпадении следующих условий: Канада побеждает Чехию, США — Словакию, а Финляндия — Швецию.

Из других наиболее реалистичных вариантов выделим тот, при котором в полуфинал, помимо России, пройдут канадцы, американцы и шведы. Тогда в полуфинале сборная Игоря Ларионова сыграет с США.

Подробнее — в материале на этой странице.

(Павел Климовицкий)

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