Лучше бы остался в воротах. Грубый «привоз» голкипера Швейцарии

Голкипер сборной Швейцарии Лука Ян Холленштайн допустил грубую ошибку в матче молодежного чемпионата мира против Словакии. В концовке второго периода он далеко выехал из ворот, остановил шайбу, но слишком долго думал, что с ней делать дальше, так что его успел накрыть соперник.

Холленштайн потерял шайбу, и форвард словаков Мартин Фашко-Рудаш поражал уже пустые ворота.