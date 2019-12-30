Лучше бы остался в воротах. Грубый «привоз» голкипера Швейцарии
22:53
Голкипер сборной Швейцарии Лука Ян Холленштайн допустил грубую ошибку в матче молодежного чемпионата мира против Словакии. В концовке второго периода он далеко выехал из ворот, остановил шайбу, но слишком долго думал, что с ней делать дальше, так что его успел накрыть соперник.
Холленштайн потерял шайбу, и форвард словаков Мартин Фашко-Рудаш поражал уже пустые ворота.
? ?— IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2019
Is it too soon to say sorry? #WorldJuniors pic.twitter.com/smi6rVLgrr
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