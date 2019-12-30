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Лучше бы остался в воротах. Грубый «привоз» голкипера Швейцарии

22:53

Голкипер сборной Швейцарии Лука Ян Холленштайн допустил грубую ошибку в матче молодежного чемпионата мира против Словакии. В концовке второго периода он далеко выехал из ворот, остановил шайбу, но слишком долго думал, что с ней делать дальше, так что его успел накрыть соперник.

Холленштайн потерял шайбу, и форвард словаков Мартин Фашко-Рудаш поражал уже пустые ворота.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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