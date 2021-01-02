Ларионов — о судействе в матче с немцами: «Попросил арбитров быть более справедливыми»
23:25
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал судейство после победы в четвертьфинале МЧМ-2021 над немцами (2:1).
— Попросил арбитров быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, она не может чаще играть в меньшинстве. Это было сказано деликатно, это не была жалоба. Просто обратил внимание, что многие вещи, которые не допускаются нашей команде, допускаются сопернику.
(Артур Хайруллин)
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