Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал судейство после победы в четвертьфинале МЧМ-2021 над немцами (2:1).

— Попросил арбитров быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, она не может чаще играть в меньшинстве. Это было сказано деликатно, это не была жалоба. Просто обратил внимание, что многие вещи, которые не допускаются нашей команде, допускаются сопернику.

(Артур Хайруллин)