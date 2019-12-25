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Кирилл Марченко: «Будем стараться отыграть на МЧМ на максимуме своих возможностей»

06:01
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Нападающий молодежной сборной России Кирилл Марченко отметил, что каждый из игроков команды готовы показывать максимум на молодежном чемпионате мира. Турнир стартует 26 декабря в Чехии.

— Мы будем стараться отыграть на максимуме своих возможностей, — заявил «Известиям» Кирилл Марченко. — У нас собрался очень дружный коллектив, каждый из хоккеистов готов биться за сборную и страну. Надеюсь, уже имеющийся опыт выступлений в КХЛ поможет мне и другим ребятам хорошо отыграть МЧМ. Будет непростой турнир, начиная с матчей в группе. Играть против чехов, канадцев и американцев непросто, но крайне интересно. В любом случае наша цель — бороться за самые высокие места.

Дополнительная информация

https://iz.ru/957600/aleksei-fomin/ostrava-nadezhdy-chto-zhdet-rossiiu-na-mchm-po-khokkeiu-v-chekhii

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