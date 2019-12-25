Кирилл Марченко: «Будем стараться отыграть на МЧМ на максимуме своих возможностей»

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Марченко отметил, что каждый из игроков команды готовы показывать максимум на молодежном чемпионате мира. Турнир стартует 26 декабря в Чехии.

— Мы будем стараться отыграть на максимуме своих возможностей, — заявил «Известиям» Кирилл Марченко. — У нас собрался очень дружный коллектив, каждый из хоккеистов готов биться за сборную и страну. Надеюсь, уже имеющийся опыт выступлений в КХЛ поможет мне и другим ребятам хорошо отыграть МЧМ. Будет непростой турнир, начиная с матчей в группе. Играть против чехов, канадцев и американцев непросто, но крайне интересно. В любом случае наша цель — бороться за самые высокие места.