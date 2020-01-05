«Канада не вытянет. Россия победит с разницей в две-три шайбы». Прогноз Владислава Радимова

Экс-хавбек сборной России по футболу, ЦСКА и «Зенита», а ныне — тренер «Зенита-2» Владислав Радимов спрогнозировал итог финала МЧМ-2020 Канада — Россия.

— После 0:6 канадцам будет очень сложно собраться, — начал Радимов. — Психологическое преимущество будет у наших, а соперник просто не вытянет. Думаю, что победят наши с разницей в две-три шайбы. (Евгений Белоусов)