«Канада не вытянет. Россия победит с разницей в две-три шайбы». Прогноз Владислава Радимова
13:31
Экс-хавбек сборной России по футболу, ЦСКА и «Зенита», а ныне — тренер «Зенита-2» Владислав Радимов спрогнозировал итог финала МЧМ-2020 Канада — Россия.
— После 0:6 канадцам будет очень сложно собраться, — начал Радимов. — Психологическое преимущество будет у наших, а соперник просто не вытянет. Думаю, что победят наши с разницей в две-три шайбы. (Евгений Белоусов)
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Россия vs Канада: как закончится финал МЧМ-2020 по хоккею?
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