Швеция обыграла Финляндию в четвертьфинале МЧМ-2023

Сборная Швеции обыграла Финляндию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2023 по хоккею — 3:2.

В составе шведов шайбы забросили Лео Карлссон, оформивший дубль, и Виктор Шернборг. За финнов отметились Оливер Капанен и Нико Хуухтанен.

В полуфинале МЧМ-2023 Швеция сыграет с победителем матча Чехия — Швейцария.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Финляндия U20 — Швеция U20 — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы: К. Капанен — 3 (Койвунен, Кемелль), 3:10 — 1:0. Карлссон — 1 (Янссон, Бюстедт), 16:55 — 1:1. Хуухтанен — 2 (Миеттинен), 44:03 — 2:1. Карлссон — 2 (Бюстедт, Вагнер), 56:33 — 2:2. Стьернборг — 1 (мен.), 58:55 — 2:3.

Вратари: Лампинен (59:00) — Линдбом.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (9+11+15) — 21 (2+9+10).

Судьи: Хэмилтон, Черриг.

2 января. Монктон. Avenir Centre. 7263 зрителя.