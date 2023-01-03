Чехия с разгромным счетом победила Швейцарию в четвертьфинале МЧМ-2023

Сборная Чехии с разгромным счетом победила Швейцарию в четвертьфинале молодежного чемпиона мира-2022 по хоккею — 9:1.

В составе чешской команды дубли оформили Иржи Кулих, Марцел Марцел и Габриэл Стурц. Еще по голу забили Петр Хаузер, Давид Иржичек,и Эдуард Шале.

За Швейцарию единственную шайбу забросил Луис Робин.

В полуфинале МЧМ-2023 Чехия сыграет со сборной Швеции.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Чехия U20 — Швейцария U20 — 9:1 (3:1, 4:0, 2:0)

Голы: Робен — 2, 0:22 — 0:1. Кулих — 4 (Свозил, Суханек), 2:41 — 1:1. Марцель — 1 (мен.), 7:09 — 2:1. Хаузер — 3 (Марцель, Кос), 9:37 — 3:1. Иржичек — 2, 20:28 — 4:1. Кулих — 5 (Сале, Брабенец), 25:42 — 5:1. Штурц — 4 (Свозил, Брабенец), 33:10 — 6:1. Сале — 1 (Кулих), 38:54 — 7:1. Марцель — 2 (Чех, Тихачек), 43:18 — 8:1. Штурц — 5 (Тихачек, Иржичек), 44:22 — 9:1.

Вратари: Суханек — Паше (Белиери, 21:05).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 28 (9+12+7) — 18 (6+5+7).

Судьи: Кэмпбелл, Меннити.

2 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр».