ИИХФ разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет

Международная федерация хоккея (ИИХФ) позволила сборной Израиля выступить на молодежном первенстве мира в третьем дивизионе (игроки не старше 20 лет). Турнир пройдет в 2024 году в Болгарии, информирует официальный сайт организации.

В релизе говорится, что ИИХФ получила гарантии безопасности от министерства спорта Болгарии и местного олимпийского комитета, необходимые для того, чтобы позволить команде Израиля выступить на турнире.

Соревнования пройдут в Софии с 22 по 29 января.

Ранее ИИХФ отстранила команду Израиля от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Решение влияет только на участие израильтян в чемпионате мира по хоккею среди игроков до 20 лет, который стартует 22 января. Изначально мероприятие должно было пройти в Израиле, но было перенесено в Болгарию.