Депутат Милонов прокомментировал разгром сборной России в матче против Канады на МЧМ

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал прокомментировал поражение сборной России от команды Канады (0:5) в полуфинале молодежного чемпионата мира.

— Нормальный результат. Парни будут злее. Ничего страшного не произошло, главное, что мы боремся на таком уровне, — сказал Милонов «СЭ». — Разгромное поражение показывает, что нужны серьезные изменения в игре и подготовке. Холодный душ всегда неприятен, но это встряска для всего организма, он мобилизует новые силы и заставляет комплексно посмотреть на какие-то вещи.

Главное, чтобы ребята не расстраивались. Они дошли до полуфинала, мы наших парней любим и уважаем, желаем им будущих побед. Что касается провокаций со стороны соперников, то таким способом люди пытаются отвлечь от хоккея. Это было и в матчах наших легендарных составов против канадцев с американцами.

(Сергей Федоров)