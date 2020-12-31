Депутат Госдумы Свищев назвал победу России над Швецией в матче МЧМ второй Полтавой

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал победу сборной России над Швецией в овертайме в матче МЧМ (4:3 ОТ).

«Эта победа — лучший подарок стране к Новому году. Я бы даже назвал ее одной из самых красивых в уходящем году, который был омрачен пандемией. Особенно ценна эта победа тем, что добыта на родине хоккея — в Канаде.

Я напомню, что шведы не проигрывали на групповом этапе молодежных чемпионатов мира 14 лет подряд, и именно Россия положила этому конец. Причем, надо отметить, что это произошло при очень странном судействе, особенно во втором периоде, когда судьи почти не замечали нарушения правил со стороны шведской сборной. А лидеру шведской команды Хольцу, который заявлял в перерыве матча, что шведы более мастеровиты, хочется напомнить русскую поговорку — не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с поля брани. Счет на табло — Россия сильнее. Устроили шведам вторую Полтаву!

Мы уже убрали с дороги США и шведов — впереди словаки. Нужно обыгрывать их и двигаться навстречу медалям молодежного чемпионата мира», — сказал Свищев.

Россияне прервали победную серию шведов на групповом турнире МЧМ, которая длилась 54 матча. Последний раз Швеция уступила в группе США 31 декабря 2006 года.

После этого матча Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

(Пресс-служба депутата)